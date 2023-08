Des personnalités de l'Indre coachées en vidéo pour encourager la pratique du sport

Maxime Arnulf (à gauche) directeur de communication au Département, et Vincent Luneau (à droite), pompier et coach

C'est une initiative lancée dans la perspective des Jeux Olympiques, qui se tiendront notamment dans l'Indre, dans moins d'un an. Le Département a lancé une série de vidéos de coachings sportifs, animées par un pompier de Châteauroux, Vincent Luneau. L'opération, intitulée "36 minutes de sport par jour", en référence au département de l'Indre (36), associe des personnalités du département. La dernière vidéo mise en ligne ce vendredi 4 août accueille ainsi l'ancien joueur de la Berrichonne de Châteauroux Razak Boukari.

Montrer que le sport est ouvert à tous

À travers ces vidéos, le Département de l'Indre veut faire passer un message : la pratique sportive est ouvert à tous. D'ailleurs, à la différence de Razak Boukari, tous les invités ne sont pas des sportifs professionnels. Dans la première vidéo, diffusée en juin, c'est l'indrienne Douchka Volarik qui se prête au jeu du coaching. Cette salariée de l'Adil à Châteauroux est connue sur TikTok sous le nom de "Taille basse" ; elle est suivie par plus de 3 millions de personnes sur ce réseau social où elle parle notamment de sa petite taille.

"De par les différents type d'invités ou différentes catégories de personnes invitées, on peut montrer que le sport est adaptable à tous, il est faisable par tous. Peu importe son âge, peu importe son genre, peu importe son passé, on peut faire de l'activité physique et sportive" explique le coach Vincent Luneau, également sapeur pompier professionnel à Châteauroux. "L'idée c'est de se dire : finalement moi aussi je peux le faire de chez moi, j'ai pas forcément besoin de m'y connaître, ou d'avoir un matériel adapté. Et surtout, c'est bien de faire des exercices, mais c'est mieux de savoir bien les faire (...) je pense que c'est important notamment pour éviter les blessures" ajoute Maxime Arnulf, directeur de la communication au Département de l'Indre.

En plus des coachings vidéo, le Département met également à disposition des fiches techniques, et des conseils nutrition sur le site internet dédié à l'opération . Le Département voudrait également organiser des cours collectifs, dans l'enceinte de la toute nouvelle plaine des sports de Châteauroux.

Remettre le pied à l'étrier

Le coach, Vincent Luneau, n'a pas hésité lorsqu'il a été sollicité par le Département pour mener ces coachings sportifs. Il défend mordicus la pratique sportive qui a pu pâtir de la crise sanitaire : "On a pu le ressentir, notamment au niveau des associations sportives, la période covid a fait décrocher un peu certains, qui n'ont plus accroché le wagon. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir les faire raccrocher ce wagon" explique celui qui est aussi entraîneur au sein du club de triathlon de Châteauroux. Pour ceux qui ne pratiquent pas du tout de sport, Vincent Luneau se veut rassurant : "Pour les gens qui débutent, même cinq minutes ou dix minutes, c'est déjà un début. Comme ça on met le pied à l'étrier, et après, avec l'habitude, on va pouvoir continuer à avancer et augmenter au fur et à mesure".

Pour Vincent Luneau, ce message a une importance toute particulière, car le sport a eu dans sa vie personnelle un effet capital : "J'ai vécu il y aura sept ans cette année un très grave accident à vélo dans la descente du Mont Ventoux. J'ai été percuté par une voiture. J'ai été dans le coma et héliporté sur l'hôpital Nord de Marseille. Et lorsque mon épouse est venue me voir en réanimation, le médecin lui a dit que j'étais encore en vie grâce à ma condition physique. Donc voilà, ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'effectivement la pratique de l'activité physique et sportive peut vous sauver la vie (...) on peut dire que je suis un témoin privilégié, du fait que ca fonctionne. Faites du sport, c'est important" conclut le sapeur pompier professionnel.

