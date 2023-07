Des personnes atteintes de sclérose en plaques font le tour du Calvados à vélo

Faisant une halte lundi dernier à Villers-Bocage pour se restaurer, l'association nous a accueilli au sein de la salle Numéripole pour nous faire découvrir ce projet visant à faire le tour d'un département français, pendant une semaine en juillet, contre la sclérose en plaques.

Un peloton de 60 coureurs, dont 18 personnes atteintes de la maladie

Que ce soit à vélo, en tandem, en carriole ou en van, les paysages vallonnés du Calvados n'empêchent pas les coureurs de l'Odyssée de l'Espoir de faire le tour du département normand en solidarité contre la sclérose en plaques. Au total, 250 kilomètres soit environ 50 kilomètres par jour, démarrant et arrivant à Colleville Montgomery, en passant par Bayeux, Clécy, Crève-Cœur en Auge, Honfleur ou encore Deauville. Le président, Alain Guillevic, qui se réjouit du nombre de personnes mobilisées. Il nous a confié, ému : "Quand on voit ce qu'elles sont capables de faire, on peut dire qu'il y a encore des personnes sympathiques, honnêtes, et ça fait vraiment plaisir". Ce dernier est atteint de la maladie, tout comme Catherine Gauthier, qui se satisfait de son importance du choix du département, étant originaire de Colleville. "On a eu une assemblée générale en décembre et j'ai présenté le Calvados avec un diaporama pour présenter tous les avantages, et il y en a beaucoup !". Nombre de bénévoles se dévouent à la tâche lors de cette semaine, c'est notamment le cas de Jean-Charles qui nous a confié avoir fait du sport avec le président, avant que celui-ci soit invalide. "L'idée ne le recontacter m'est venue, j'ai encore des jambes et c'est un moyen de retrouver les sensations qu'on avait quelques années en arrière."

Un mot d'ordre : La solidarité

"Une semaine de bonheur" nous décrit le président, impossible sans les bénévoles indispensables mais aussi sans les collectivités qui investissent via le prêt de salles des fêtes ou de gymnases pour permettre aux coureurs de se restaurer ou dormir. Un moyen donc de ne pas enfermer les malades sur eux-mêmes et de leur permettre de vivre une expérience unique. Que ce soit pour Alain ou Catherine, c'est "émouvant" de voir autant de personnes se dévouer à la tâche, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes chaque année, qui viennent d'un peu partout en France. Qu'ils soient des sportifs aguerris ou non, les bénévoles aident grandement à préparer les repas, nettoyer les salles, repérer le parcours, aider sur les vélos, et tout ça "avec solidarité, entraide et partage", apprécie le président de l'association.

Le peloton de l'Odysée de l'Espoir reprenant la route après une halte à Villers-Bocage

Rendez-vous ce vendredi pour l'étape finale entre Deauville et Colleville Montgomery pour cette initiative qui ne risque pas de s'arrêter de rouler. Arrivée prévue vers 16h30 dans la Halle des sports de Colleville s'il vous donne l'envie de les féliciter !