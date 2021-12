Des perturbations à l'aéroport de Nice ce 31 décembre

Ce vendredi 31 décembre, il n'y a aucun départ et aucune arrivée à l'Aéroport Nice-Côte d'Azur depuis 8h. Les vols sont perturbés, au départ et à l'arrivée, par les conditions météorologiques. Un avion au départ de Paris par exemple n'a pas pu décoller ce matin à cause d'un gros front nuageux à l'ouest de l'aéroport. Vous pouvez suivre l’évolution du trafic et l’état des vols en temps réel sur le site internet nice.aeroport.fr.

Un phénomène exceptionnel

C'est un phénomène exceptionnel sur l'aéroport de Nice. Très localisé sur l'aéroport. Un tel brouillard, on n'a rarement vu ça. Depuis 8h, aucun départ et aucune arrivée. C'est progressivement en train de se dégager. D'ici midi, il devrait y avoir une nette amélioration permettant les arrivées sur l'aéroport. Pour les départs, ça devrait reprendre d'ici une demi-heure.