Des perturbations en Indre-et-Loire mardi 10 octobre à l'occasion de la grève des fonctionnaires

Les fonctionnaires manifesteront mardi à 14H30, place de la Liberté, à Tours. Cette journée intersyndicale d'action et de manifestation devraient aussi entraîner des perturbations dans de nombreux services publics, en Indre-et-Loire, notamment dans l'éducation nationale.

La journée d'action des fonctionnaires, mardi 9 octobre 2017, devrait causer des perturbations assez importantes dans certains services publics, même si la SNCF annonce un trafic normal. La plupart de ces perturbations ne seront connues que dans la matinée de mardi, mais certaines mairies d'Indre-et-Loire mettent déjà leurs administrés en garde.

A Tours, 9 établissements seront fermés. Pas de cantine à St-Pierre-des-Corps

A Tours, cinq crèches (Tonnellé, Grécourt, Heurteloup, Giraudeau et Paul Louis Courier), trois multi-accueils (centre de vie du Sanitas, Monconseil et Tanneurs) et une halte-garderie (Rochepinard) garderont portes closes. La municipalité s'attend aussi à des perturbations dans d'autres établissements scolaires, notamment concernant les cantines, mais elle ne peut pas en donner précisément la liste ce soir.

A St-Pierre-des-Corps, la mairie s'attend à une mobilisation forte. Elle annonce déjà que le service de cantine ne sera assuré dans aucun établissement.

A Joué-Les-Tours, pas de cantine dans les écoles maternelles et élémentaires Alouette, Marie-Curie, Mignonne et République Liberté. Les parents doivent fournir un pique-nique qui ne pourra être ni réchauffé ni mis au froid. Par ailleurs, la Ville met en place un service d'accueil minimum dans les écoles élémentaires Marie Curie et République Liberté, et dans les maternelles Langevin, Alouette, Morier, Vallée Violette et Blotterie.

Dans la plupart des communes d'Indre-et-Loire, les parents d'élèves ont été prévenus en fin de semaine dernière de cette journée de grève et des perturbations qu'elle risque d'entraîner.