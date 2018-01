Prades, France

Les abonnés de SFR et Bouygues rencontrent depuis mercredi de nombreux problèmes de réseaux sur plusieurs communes des Pyrénées-Orientales. Impossible d'envoyer des SMS, de téléphoner ou d'accéder à internet comme par exemple aux Angles, Formiguères, La Llagonne, Prades et Vinça.

La panne semble assez importante puisqu’elle s’est étendue à une grande partie du département, en 48 heures.

Dans le secteur de Prades, un pylône a été fortement endommagé à cause des rafales de vent de ces derniers jours.

Les techniciens de TDF sont toujours sur place pour tenter de rétablir la connexion au plus vite. Selon les services de la mairie, le réseau devrait revenir d’ici samedi soir. Dans le Haut-Conflent, la situation est revenue à la normale ce vendredi matin

La cause de cette panne n'a pas communiquée.

Des perturbations aussi dans le Haut-Vallespir pendant les fêtes

Pour le maire de Prats-de-Mollo-la-Preste, le chaos des derniers jours n’est pas étonnant. Même si sa commune ne fait pas partie de celles touchées par ces récentes pannes, les habitants ont été, eux aussi, privés de réseau juste avant le Nouvel An : les 29 et 30 décembre, plus de téléphone, plus d’internet, plus de textos pour tous les abonnés SFR.

Claude Ferrer accuse l’opérateur de ne pas prendre en compte les problèmes récurrents que subit sa commune.

“Pendant deux jours, absolument rien n’est passé sur Prats-de-Mollo, puis c’est revenu, comme ça subitement. J’ai essayé de joindre SFR, on n’a pas de numéro direct alors j’ai appelé par la voie normale", explique le maire.