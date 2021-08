Des perturbations pour les trains sur les axes Pau-Dax et Pau-Bayonne

Depuis 10h ce samedi matin le trafic est interrompu sur les axes Pau-Dax, Pau-Bayonne et perturbé sur l'axe Pau-Toulouse. Il s'agit à la fois de retards pour les trains mais aussi d'arrêts supprimés dans certains cas. La SNCF explique sur son site internet que ces perturbations sont liées à un problème d'alimentation électrique à l'entrée de la gare de Pau. Des autocars sont en train d'être mis en place pour assurer les liaisons en attendant une reprise de la circulation.

Ce matin, certains trains ont eu jusqu'à 2h de retard. C'était le cas pour le TGV Tarbes-Paris de 8h55. L'intercité de 9h37 qui devait faire Toulouse-Bayonne en passant par Pau et Orthez a enregistré un retard d'une heure. Autre exemple : le train qui devait partir de Pau à 12h46 en direction de Toulouse a vu certains arrêts être supprimés à Pau, Coarraze-Nay et Lourdes. Le départ est donc finalement prévu à Tarbes à 13h30. La SNCF indique que la circulation pourrait reprendre progressivement entre 12h et 13h.

Capture d'écran du site sncf.com pour la gare de Pau, le 21 août 2021