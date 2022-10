Des petits Franciliens apprennent à nager avec l'opération "Comme un poisson dans l'eau" du Secours Populaire

Réussir à être "comme un poisson dans l'eau", c'est l'objectif d'une opération proposée par le Secours Populaire pendant les vacances de la Toussaint, avec Récréa, exploitant de piscines pour les collectivités, notamment franciliennes. Ce sont des stages gratuits à destination des enfants de moins de dix ans, issus de milieux défavorisés, pour apprendre à nager car un enfant sur deux entre au collège sans savoir nager, et c'est surtout le cas dans les foyers précaires selon l'association.

Près d'un millier d'enfants en bénéficient cette année, dont une centaine en Ile-de-France, comme ce petit groupe le mardi 25 octobre à la piscine Suzanne Berlioux, dans le Ier arrondissement de Paris. L'un des exercices pour ces apprentis nageurs, c'est de nager au fond de l'eau et de passer dans un cerceau en s'aidant d'une perche maintenue par le maître-nageur. "Ça fait un peu peur, j'ai peur d'aller dans l'eau", reconnaît la toute jeune Aminata.

Les crises sanitaire et économique aggravent la situation

Benjamin Sandra, coordinateur du pôle aquatique est là pour aider ces enfants. "Ils n'ont pas l'occasion généralement d'aller à la piscine ou très peu, donc on les invite là pour essayer de devenir autonomes, c'est-à-dire pouvoir se déplacer un peu partout, là où ils ont pied ou pas pied, sans crainte", explique-t-il. C'est une action d'autant plus importante que les crises sanitaire et économique renforcent l'exclusion des enfants de familles en difficulté des pratiques nautiques, selon Thierry Robert, le secrétaire national du Secours Populaire.

Cette opération se déroule cette année dans 85 centres aquatiques de toute la France. © Radio France - Aurore Richard

Le but est aussi de leur donner goût à la piscine, à la pratique sportive. Visiblement, cela fonctionne et Lamisse qui a déjà fait un stage avec le Secours Populaire en est le parfait exemple. "Je continue d'y aller. Je vais à la piscine avec l'école et des fois, j'y vais toute seule", décrit la petite fille de huit ans. Pour les inciter à revenir, chaque enfant reçoit d'ailleurs à la fin du stage une vingtaine d'entrées gratuites pour la piscine.

Cette action solidaire vise à réduire le risque de noyades. A l'été 2021, il y a eu près de 1.500 noyades accidentelles en France, selon les chiffres de Santé Publique France.