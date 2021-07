Des pharmaciens de Dordogne sollicités pour délivrer de fausses attestations covid

Julien Migaud, pharmacien dans le quartier de Vésone à Périgueux, a déjà été sollicité à une dizaine de reprises pour fournir de fausses attestations. Des personnes inconnues ou des connaissances qui prétendent, souvent, avoir déjà eu le Covid.

De toute manière, je ne me ferai pas vacciner

"Ce sont des personnes qui viennent au culot, qu'on ne connait ni d'Eve ni d'Adam et qui voudraient qu'on leur fasse juste le papier", dit Julien Migaud, pharmacien dans le quartier de Vésone à Périgueux. _ "_Ils pensent avoir eu le Covid, ils pensent être immunisés. ils disent faites le papier maintenant, de toute manière, je ne me ferai pas vacciner".

"Ca arrive régulièrement, très régulièrement" ajoute Julien Migaud. "Je trouve ça illogique de vouloir resquiller pour une piqûre qui prend 30 secondes quand on peut s'organiser".

Ce ne sont pas des anti-vax qui font ça

"Je ne pense pas que ce soit foncièrement des anti-vaccins qui fassent ça", précise encore le pharmacien de Vésone. "Ce sont pour beaucoup des gens négligents et qui ne veulent pas s'embêter à prendre rendez vous. Et donc, ils demandent l'attestation. Ils disent, on se connait, tu es gentil et tu vas me la faire".

Pour conclure dit Julien Migaud, "ça n'est pas comme ça que ça marche".