Des pharmacies de Haute-Savoie collectent des produits d’hygiène pour la Banque Alimentaire

Haute-Savoie, France

Cette semaine, plusieurs pharmacies(*) de Haute-Savoie (affiliées au syndicat FSPF 74) organisent une collecte de produits de première nécessité d’hygiène ou de puériculture dont la Banque alimentaire a besoin. "Il s’agit essentiellement de pansement, coton, produits anti-poux, produits d’hygiène quotidienne et intime, coutellerie brosse à dents, biberons, sucettes…", indique un pharmacien. Les clients des officines les achètent et les déposent, dans la pharmacie, dans des bacs dédiés à cette collecte.

La Banque alimentaire a besoin de ces produits car pour les personnes en grande difficulté la priorité est de manger, l’hygiène passe souvent en deuxième." - Thierry Viron, pharmacien à Boëge

(*) Les pharmacies haut-savoyardes participant à cette opération ont mis en place un affichage spécifique qui cible les produits recherchés.

Collecte nationale

A partir de vendredi, la Banque Alimentaire organise sa grande collecte nationale. En Haute-Savoie, les bénévoles récupéreront les dons dans plus de 120 hyper et super-marchés. L’année dernière, 265 tonnes de denrées alimentaires (550 000 repas) avaient été collectées. Sur son site internet, l’antenne haut-savoyarde de la Banque Alimentaire rappelle que dans le département, plus de 75.000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et que 35.000 d’entre elles demandent une aide alimentaire d’urgence.