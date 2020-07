Les femmes gendarmes s'exposent au Pont du Gard

Valoriser les carrières ouvertes aux femmes dans la gendarmerie et venir en aide aux femmes victimes de violences, ce sont les deux raisons de cette exposition voulue par Laurent Haas, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Gard. Et pour cette exposition, il a fait appel au photographe arlésien Bruno Redares. En tout, 41 photos, en noir et blanc, "l'aristocratie de la photo", dit-il. Des photos de studio, posées. Volonté de Bruno Redares pour qu'une discussion s'instaure entre le modèle et le photographe et ainsi raconter au plus près l'histoire de chacune de ces femmes gendarmes.

Ouverte depuis le début juillet, cette exposition est visible au Pont du Gard, rive gauche, jusqu'au 6 septembre. Les bénéfices récoltés seront utilisés pour la lutte contre les violences faites aux femmes.