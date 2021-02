Les "amoureux de Nîmes" se prennent en photo pour la Saint-Valentin

On connaissait les amoureux de Peynet, il y aura désormais les amoureux de Nîmes. A l'occasion de la Saint-Valentin, l'association Coeur de Nîmes a installé des "passe-tête" sur le boulevard Gambetta, au début de la rue Régale et rue de l'Horloge-Place de la Calade pour permettre à celles et ceux qui font leur shopping dans le centre ville de s'y faire photographier ou de faire un selfie. Ces silhouettes ont été créées par la menuiserie l'Atelier de Marguerittes en soutien aux commerçants. Elles vont rester sur place jusqu'au 14 février. Les amoureux peuvent également se prendre en photo devant les boutiques de l’Écusson pavoisées de ballons en forme de cœur rouge. Elles sont à envoyer ou à taguer sur la page Facebook ou le compte Instagram de Coeur de Nîmes avec le hashtag #Amoureuxdenimes.

