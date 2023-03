Des pigeons gazés à Valras-Plage ? Des habitants s'indignent, la mairie s'explique

Polémique à Valras-Plage. Des habitants, appuyés par des associations de défense animale, reprochent à la mairie sa méthode de piégeage des pigeons. Elle fait appel à une entreprise spécialisée - la SACPA - pour limiter la prolifération de ces oiseaux. Mais selon Zoopolis, une association de protection des animaux, ils sont ensuite gazés dans leurs cages.

Dans les rues de Valras-Plage, des affiches alertent les riverains sur ces pratiques. On y lit "Votre maire fait gazer les pigeons". C'est Catherine qui les colle : "Je suis obligée de le faire puisque M. le maire n'a pas informé sa population qu'il tuait tous les pigeons !"

Si les habitants sont globalement d'accord sur la nécessité de réguler les pigeons, ils dénoncent la méthode. "Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils sont scandalisés", poursuit Catherine.

Plusieurs riverains ont donc alerté Zoopolis, une association de protection des animaux qui lutte contre le gazage dans plusieurs villes. "On a demandé des informations supplémentaires à la mairie, explique Laurence Hay, la responsable de Zoopolis dans l'Hérault. Mais tout ce qui est lié au parcours des pigeons après le piègeage est flouté."

Catherine colle des affiches pour alerter sur le supposé gazage des volatiles. © Radio France - Thomas Pinaroli

Une nécessité avant la saison estivale

La mairie répond que la prolifération des pigeons est devenue incontrôlable. "J'ai des commerçants qui sont venus me voir pour me dire qu'ils n'en pouvaient plus des déjections sur leurs terrasses !", assure le maire Daniel Ballester. La station balnéaire accueille de nombreux touristes en période estivale et l'hygiène de certains appartements en location était devenue critique.

Plusieurs cages - on ne sait pas exactement combien - ont donc été installées dans toute la ville. Elles piègent jusqu'à 50 pigeons avant d'être vidées par une entreprise spécialisée, la SACPA. "Si les oiseaux sont malades ou blessés, ils sont euthanasiés, sinon ils sont pris en charge", détaille Daniel Ballester. Mais à la question de savoir si certains sont gazés, la ville botte en touche : "On sous-traite la prise en charge donc on ne sait pas".

L'association Zoopolis rappelle que d'autre solutions existent : l'installation de pigeonniers contraceptifs ou la distribution de maïs stérilisant. Une façon de limiter la reproduction. "C'est bien, mais on n'aura pas d'effet avant au moins cinq ans, rétorque le maire. Là, on est dans une situation d'urgence !"

La mairie de Valras-Plage précise d'ailleurs que le gazage des pigeons est totalement légal. "C'est vrai mais on appelle à ce que la ville arrête tout de suite", précise Zoopolis.

Une pétition en ligne a été lancée pour demander à la mairie de mettre fin à cette pratique.

Valras-Plage - 03/2023 - campagne de capture de pigeons