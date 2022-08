Des piscines illégales, repérées par vue aérienne, vont rapporter 10 millions d'euros à l'Etat

Depuis l'automne dernier, le Fisc traque les piscines construites illégalement: cela signifie, sans déclaration et surtout sans avoir payé d'impôts sur les travaux. Depuis l'automne dernier, à l'aide de vues satellites et des cartes de l'IGN (l'Institut National Géographique), une intelligence artificielle analyse et surtout compare des milliers de piscines avec les déclarations des propriétaires. Un travail confié à l'entreprise française Capgemini, aidée de Google. Ce qui du reste a fait polémique.

Les résultats en ce mois d'aout sont tombés. 20.000 piscines ont été épinglées sur les 9 départements test. La direction générale des finances publiques va ainsi récupérer plus de 10 millions d'euros de taxes non payées. Rien que sur les Alpes-Maritimes, les impôts percevront 636,720 euros. Des sommes qui seront récupérées sur la prochaine taxe foncière. En 2019, un test similaire avec un autre logiciel avait été mené sur le 06 et avait déjà visé les piscines. Désormais, avec cet outil, le fisc va généraliser la traque sur la France entière et va également s'en servir pour vérifier la validité des constructions de véranda.