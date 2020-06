"Des pistes cyclables pour couvrir Paris" : l'association Paris en Selle veut pérenniser les "coronapistes"

Plus de 150 kilomètres de "coronapistes", ces voies cyclables temporaires installées pendant le confinement, à pérenniser. C'est en tout cas ce que demandent de nombreux cyclistes et certains élus comme le maire de Pantin (Seine-Saint-Denis).

A l'initiative de l'association Paris en Selle, de nombreux cyclistes ont emprunté mercredi 10 juin, en fin d'après-midi, les pistes temporaires mise en place dans la capitale pour baliser les trajets. Invité de France Bleu Paris ce jeudi 11 juin, le président de Paris en Selle, Jean-Sébastien Catier, confirme que rendre le réseau cyclable plus dense est l'objectif de son association.

"Rendre ces pistes le plus visible possible"

Mercredi 10 juin, les bénévoles de Paris en Selle ont emprunté les pistes temporaires pour baliser et installer des signalétiques sur deux axes cyclables, l'un qui traverse Paris d'est en ouest, l'autre du nord au sud : "Nous avons installé 300 panneaux de balisage pour aider les personnes qui se mettent au vélo à _s'orienter_. C'est aussi une façon de rendre les pistes le plus visible possible", explique Jean-Sébastien Catier.

"Un réseau de pistes qui couvre tout Paris et dépasse ses frontières"

Pour le président de l'association Paris en Selle, il faut pérenniser les "coronapistes", ces voies cyclables construites pendant le confinement pour permettre de privilégier l'usage du vélo plutôt que les transports en commun : "On souhaite un réseau de pistes sécurisé, continu et confortable qui couvre tout Paris et qui dépasse ses frontières."

Car selon l'association, des zones de la capitale ne sont pas suffisamment équipées : "Il n'y a pas assez de pistes dans l'ouest parisien, mais aussi dans _le sud_. Il n'y a pas suffisamment d'axes aménagés et protégés pour permettre aux gens qui ne font pas de vélo de dire "Je peux m'y mettre car je suis sûr d'avoir une piste cyclable", détaille Jean-Sébastien Catier.

La construction des "coronapistes" est l'objet de tensions entre vélos d'un côté et scooters et voitures de l'autre. Les scooters empruntent parfois ces pistes, qui leur sont pourtant interdites ; les voitures se plaignent d'être privées d'une voie, ce qui occasionne des bouchons : "Il y a en fait un rééquilibrage de l'espaceau profit des piétons et des cyclistes : d'habitude, la moitié est consacrée aux voitures pour seulement 13 % des déplacements à Paris, explique Jean-Sébastien Catier. Il y a forcément des tensions, donc avec ce rééquilibrage. Mais ce mouvement est inélectuable car la voiture à long terme n'est pas un moyen de transport très adapté à une ville dense comme Paris", conclut le président de Paris en Selle.