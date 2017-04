Des pistes pour en finir avec le gaspillage alimentaire en Europe

Réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici à 2030, c’est l’objectif que se sont fixés les Européens. Comment y parvenir ? Les eurodéputés de la Commission Environnement du Parlement européen font des propositions dans un rapport voté ce mardi.

En Europe, 88 millions de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées chaque année. Ce qui correspond à 173 kg par habitant en moyenne. Les plus gros gaspilleurs, ce sont les Néerlandais et les Belges. Les Français sont légèrement en dessous de la moyenne européenne. En bas de l’échelle, on trouve les Slovènes et les Roumains, beaucoup moins gaspilleurs. L’Europe essaie de remédier à ce problème parce qu’il a un coût social, mais aussi économique et environnemental.

Sensibiliser pour réduire le gaspillage alimentaire

Pour les eurodéputés, il y a d’abord un volet sensibilisation. Les consommateurs, à juste titre, ont beaucoup de mal à faire la différence entre la mention ‘‘à consommer de préférence avant le’’ et la mention ‘‘à consommer jusqu’au’’. La première indique bien une date après laquelle une denrée peut toujours être consommée mais n’est pas forcément optimale en termes de qualité. La seconde précise la date après laquelle une denrée est impropre à la consommation. Cette confusion accroît le volume de gaspillage alimentaire.

Des exonérations fiscales sur les dons alimentaires

Il y a aussi un aspect financier. Savez-vous qu’il coûte souvent plus cher de faire un don que de détruire une denrée ? Parce que le don de nourriture est assujetti à la TVA. Les eurodéputés demandent donc à la Commission de réviser son règlement sur la taxe sur la valeur ajoutée pour que les dons alimentaires soient enfin exonérés fiscalement. Dernier élément, il faut, pour les parlementaires, protéger davantage les donneurs, qui sont aujourd’hui encore considérés comme responsables en cas d’intoxication. Ce qui en pousse certains à jeter les excédents alimentaires plutôt qu’à les donner.

Retrouvez l'actualité européenne sur la page de l'émission "Tous Européens"