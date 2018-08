Des places de parking réservées aux femmes et leurs enfants, voilà qui a interpellé un papa castelroussin à Décathlon. Clément s'est rendu récemment au magasin de Cap Sud à Saint-Maur avec ses enfants et y a donc découvert ces places réservées aux femmes enceintes, ou aux femmes et enfants.

Un emplacement "femmes et enfants" sur un parking de magasin, en 2018 ? Voilà qui a interpellé un papa castelroussin qui a fait ses courses au Décathlon de Cap Sud à Saint-Maur récemment. "Cela voudrait dire que les courses sont réservées aux femmes ?" s'interroge le berrichon. Et pour cause : si les places de parking sont réservées aux femmes enceintes -jusqu'ici rien d'étonnant- on peut aussi y lire "femmes et enceintes" avec un berceau dessiné juste dessous. "Dans une enseigne familiale comme Décathlon on peut s'interroger sur ces places réservées aux femmes et enfants et pas aux familles. Le logo insinue que les femmes s'occupent des enfants et pas les hommes." Il a donc interpellé l'enseigne sur le réseau social Twitter.

La réponse du community manager de Décathlon ne s'est pas faite attendre.

