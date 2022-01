Des places de stationnement gratuites une demi-heure expérimentées à Montpellier

Cela suffira t-il à calmer la colère des commerçants et des riverains du quartier des Arceaux à Montpellier ? Depuis début janvier le parking de surface des Arceaux (200 places) est fermé pour des fouilles archéologiques, les automobilistes sont invités à utiliser le parking souterrain Pitot.

Ce lundi la ville a présenté un nouveau dispositif de stationnement dans ce même quartier, c'est gratuit pendant 30 minutes. Ce ne sont que 6 places de stationnement au total, mais la ville de Montpellier a fait les calculs, avec ces 6 places et une rotation régulièrement toute les demi heures, ce sont plus d'une centaine d'automobilistes qui pourront se garer gratuitement pendant une demi-heure quartier sur la contre allée (entre les rue Marioge et Maillard) pour aller faire leurs courses.

La ville en a profité pour aménager aussi des emplacements pour les motos, les vélos et les vélos cargos, ces vélos équipés d'un bac à l'avant pour transporter les courses ou les enfants. On en voit de plus en plus à Montpellier, leur prix est d'ailleurs en baisse, mais encore faut il pouvoir les garer, ils sont parfois très encombrants.

La ville de Montpellier se donne environ trois mois pour tester ce nouvel espace, des diodes vont permettre de savoir avec précision combien de temps les voitures restent, si certaines dépassent la demi heure, oui si au contraire, 20 mn sont suffisantes. Elle adaptera éventuellement le fonctionnement aux usages, car c'est une première à Montpellier. Une période de test pédagogique, pas de PV pour l'instant. A terme, ce sera quand même 33 euros si vous dépassez la demi-heure.

Une autre zone de stationnement gratuit à durée limitée est prévue toujours aux Arceaux dans quelques semaines rue Saint Louis. Puis dans les quartiers Boutonnet et Beaux Arts.

Le parking des Arceaux devrait rouvrir le vendredi 25 février mais un réaménagement complet de cet espace est prévu pour en faire à terme un espace vert.