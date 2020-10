Des plants de cannabis découverts dans une maison d'Uchaux

Six gendarmes de la compagnie d'Orange épaulés par une équipe cynophile ne se sont pas déplacés pour rien ce vendredi après midi à Uchaux. Ils ont perquisitionné une maison dans laquelle ils ont découvert une quarantaine de plants de cannabis, en culture dans le jardin et en train de sécher dans le garage de la propriété. Ils ont aussi mis la main sur des têtes d'herbe de cannabis conservées dans des bocaux en verre et du matériel de conditionnement et de vente (balance de précision, sachets etc.)

Un trafic destiné à améliorer ses revenus

L'homme interpellé, un auto-entrepreneur inconnu des services de police et de gendarmerie, a expliqué qu'il revendait l'intégralité de sa production pour arrondir ses fins de mois. Il a assuré ne pas consommer de produits stupéfiants lui-même. Placé en garde-à-vue à la brigade de Châteauneuf-du-Pape, il sera poursuivi pour détention et revente de produits stupéfiants. Il s'en expliquera devant le tribunal correctionnel de Carpentras en Janvier prochain.