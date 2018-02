Aix-en-Provence, France

Des tronçonneuses, des grues, des engins de chantier, c'est un triste ballet auquel on peut assister en haut du cour Mirabeau depuis quelques jours. Vingt-cinq platanes au total doivent être abattus. Ordre de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

En cause : le chancre coloré, un parasite qui ronge les arbres de l'intérieur, les rendant fragiles jusqu'à menacer de se rompre au premier coup de mistral.

La souche d'un platane entièrement colorée par le chancre © Radio France - Fabien LE DU

Un platane a été abattu en urgence, il était totalement creusé par le parasite. Tous ne sont pas atteints mais en raison du principe de précaution, tous les arbres situés dans un rayon de 35 mètres doivent disparaître pour éviter la propagation du chancre coloré. Ce sont donc 25 platanes qui doivent être abattus sur le cour Mirabeau.

Nous ne faisons pas ça de gaieté de coeur, (Danielle Santamaria, élue aux espaces verts)

Pour la ville c'est une obligation, et un crève-coeur : "On ne se lève pas un matin en se disant tiens on va aller couper des arbres, on est obligé de le faire, _un élu se doit d'assurer la sécurité de ses habitants_", rappelle Danielle Santamaria, élue aux espaces verts.

"Le cour Mirabeau est défiguré" (Danielle, aixoise depuis 80 ans)

Un message à destination des Aixois qui découvrent un cour Mirabeau dégarni : "Il est défiguré, quand on voit les vieilles cartes postales... on nous l'a massacré" en pleurerait presque Danielle, Aixoise de 80 ans.

Et Dominique de renchérir : "Les platanes formaient une voûte végétale qui maintenaient l'ombre et la fraîcheur, cet été on va cuire !"

Certains défenseurs de la nature surveillent le chantier d'abattage pour contrôler qu'il est bien effectué dans les normes. Le collectif Aix en Arbres peste contre la ville qui aurait mal anticipé : "Ça fait plus d'un an qu'on a alerté sur la propagation du parasite, quand les arbres infectés sont coupés _les outils ne sont pas nettoyés, les poussières s'envolent aux quatre vents, le parasite se propage à une vitesse folle_" explique Antoine Marchand. Pour Francine Richard, également adhérente au collectif, "c'est à force de bétonner le centre ville que les arbres souffrent et tombent malades".

Abattage d'un platane cour Mirabeau à Aix en Provence © Radio France - Fabien LE DU

Quel avenir pour le cour Mirabeau ?

Du coté de la mairie on rappelle que la ville évolue et que des arbres vont être replantés. "On a choisi des érables qui résistent à la chaleur et qui feront de l'ombre, ce ne sera plus la voûte des platanes, mais le cour Mirabeau retrouvera de sa superbe. Pas demain ni après demain, mais dans quelques années" assure Danielle Santamaria.