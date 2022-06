"Des plats a 5 euros" c'est ce que promet le nouveau repreneur de la Gare du Sud à Nice

Un nouveau projet de reprise pour la Gare du Sud. Exit Urban Renaissance et bienvenue à la marque IT, Renato Iera en est le fondateur.

Quel est votre projet ?

"Nous allons avoir l'avantage d'être exploitant unique. Ce sera également un lieu de vie, d'éveil puis d'animation puisque c'est d'abord un lieu de vie pour les Niçois, parce qu'on veut avant tout nous inscrire dans la vie de quartier, la vie de quartier de la Libération. J'aimerais aussi être une école de formation sur la cuisine. Je veux en faire un lieu populaire"

Populaire, ça veut dire pas trop cher aussi ?

"On va proposer en fait de très bons produits à des prix très abordables et accessibles avec un plat à 5 euros. Les plats démarreront à 5, 7, 8 ou dix euros. Nos recettes sont principalement élaborées sur la base de produits frais et faits maison. On travaille énormément de produits d'origine contrôlée et également des producteurs locaux évidemment."

