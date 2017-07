Des pleurs, des embrassades, des abandons, on vous raconte l'ultime montée des marcheurs de l'Himalaya

Ils l'ont fait. Les 86 galets sont désormais au sommet du Stok Kangri en Inde. Les 16 marcheurs ont réussi leur mission. Justine Leclercq qui est avec eux nous raconte comment s'est déroulé cette ultime montée.

C'est l'aventure d'une vie. Les 16 marcheurs azuréens qui sont partis déposer 86 galets en mémoire aux 86 victimes de l'attentat de Nice viennent de réussir cette mission. Les 86 galets sont désormais au sommet du Stok Kangri.

Il y a eu des abandons mais surtout des embrassades, des pleurs"

Ils sont montés à plus de de 6000 mètres d'altitude. Justine Leclerq nous raconte ce périple : ""Cette ascension hors norme a duré 12 heures. Nous sommes partis lundi soir équipés de lampes frontales, de barres de céréales, de chaussures d'alpinisme et des fameux galets. Vous imaginez la lourdeur des sacs. C'est Murielle, la doyenne du groupe, qui a perdu 2 proches dans l'attentat qui a donné le rythme mais elle a abandonné à cause du froid, de la neige et de la difficulté. Lauraine et Nicolas sont aussi redescendus. Finalement 13 marcheurs sont allés au bout. On s'est tous pris dans les bras. on s'est embrassé. Beaucoup d'émotions avec beaucoup de larmes. Nous avons déposé les galets mais nous avons fait vite car il a fallu redescendre rapidement. La descente a ensuite été très longue."

Cette aventure sera diffusée sur écran géant pendant les commémorations vendredi à Nice.