Une vingtaine de bénévoles se sont activés ce samedi matin au port de plaisance de Cap-d'Ail pour récupérer plusieurs kilos de déchets marins. Sous les eaux, les plongeurs et apnéistes ont retrouvé un chauffe-eau, un cadis et plusieurs pneus.

Des plongeurs et apnéistes sortent des kilos de déchets du port de Cap-d'Ail

Un cadis, des pneus, des bouteilles en plastique, un chauffe eau, ce samedi matin le port de plaisance de Cap d'Ail organisait sa première grande opération de nettoyage des fonds marins. Seize plongeurs et quelques apnéistes ont retiré de la méditerranée plusieurs kilos déchets et ont rempli une benne à ordure de 15 mètres cube.

Les plongeurs peuvent compter sur le navire Ecotank pour les aider dans leurs missions - Lucile Auconie

Pour l'occasion, les bénévoles ont pu compter sur l'aide matérielle apportée par le bateau Ecotank crée par la Société Azur trend, il s'agit d'un navire spécialisé dans la dépollution des eaux et la récupération des déchets. Equipé d'une grue il peut remonter les ordures à la surface mais il dispose également d'une fonction pour retirer la pollution liquide. Selon le Président-directeur général de la Société Azur Trend, "il faut savoir qu'un bateau va rejeter les eaux usées, il y a les eaux noirs et les eaux grises. Les eaux noirs se sont les eaux de toilette, elles peuvent être vecteur de maladies comme le covid, hépatite, herpes, staphylocoque. Quant aux eaux grises, elles transportent les graisses des produits dédiés à la vaisselle par exemple et ces produits là sont un vrai fléau pour l'environnement."

Si Xavier Beck, le Maire de Cap-d'Ail est toujours étonné de voir autant de pollution marine, il a tenu à soulever l'esprit de solidarité des bénévoles qui ont travaillé ce samedi matin pour nettoyer les fonds marins.