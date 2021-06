Des plots en béton installés à l'entrée de l'aire des gens du voyage de Landa Tipia à Bayonne

Une immense file de camion de CRS ce mercredi matin le long de l'entrée de l'aire des gens du voyage de Bassussarry. Une opération musclée pour encadrer l'installation de deux plots en béton devant l'entrée de l'aire entre 6h et 9h du matin.

Une incompréhension pour les résidents, sédentaires ici depuis plus de 20 ans pour certains. "Ce matin, on s'est levés à l'aube et on a eu la surprise de voir toute la brigade de police qui est venue avec les agents nous mettre des bornes pour gérer les allers et venues", s'étonne Cathy, une résidente.

"Les plots, ça fait camp de concentration un petit peu: vous êtes bloqué" déplore Cathy

Avec ces plots, les voitures peuvent passer, mais en effet, les caravanes par exemple ne peuvent plus, du moins sans intervention extérieure. Les résidents qui avaient empêché l'installation de ces bornes auparavant, sont aujourd'hui bien embêtés, d'autant qu'ils n'ont pas été informés de la marche à suivre s'ils venaient à vouloir sortir en caravane. "C'est les gestionnaires qui décideront d'ouvrir, il faudra les appeler surement parce qu'ils nous ont laissés là, ils nous ont institué ça et nous ont laissé sans un mode d'emploi", critique Cathy. C'est la société privée qui gère le site sur place qui aura la télécommande pour ouvrir et fermer l'entrée pour laisser passer les caravanes explique-t-on à l'agglomération Pays basque.

Roland Hirigoyen, vice président de l'agglomération Pays basque en charge notamment du dossier des gens du voyage justifie le recours à ce "stop auto" par un besoin de réguler les entrées et les sorties : "nous avions rencontré des soucis l'année dernière durant l'été, donc pour permettre de pouvoir réguler les entrées et sorties des véhicules sur le site de Landa Tipi, nous avons positionné un stop auto." Pour autant, selon lui, tous les véhicules, hors caravanes, peuvent circuler sans souci. "Naturellement, cela n'empêche pas les voitures et les bornes de pouvoir circuler librement, qu'ils puissent aller travailler, faire les courses, etc. Il n'y a pas de souci de ce côté là."

Selon l'agglomération, l'aire de Landa Tipi accueille en ce moment une soixantaine de caravanes à l'année.