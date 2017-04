Des plôts en béton pour protéger la foule sur le Printemps de Bourges

Sécurité renforcée sur le printemps de Bourges qui démarre le 18 avril avril pour s'achever le 23 avril. Les autorités tirent les leçons de l'attentat de Nice. La préfecture a demandé à la mairie de Bourges de sécuriser davantage certains axes, là où se concentre la foule.

Des plots rouges et blancs d'environ cinquante centimètres de haut sur un mètre de large seront posés aux endroits névralgiques, notamment aux abords de la place Séraucourt et sur la rampe Marceau. Ils pèsent entre 200 et 250 kilos. Du matériel de récupération qui est recyclé.Les employés municipaux ont fait preuve d'ingéniosité pour que cela coûte le moins cher possible à la ville explique Christian Auvens, directeur de l'atelier municipal.

Les services techniques de la ville de Bourges ont coulé du béton dans des vieux séparateurs de voies de circulation, pour se prémunir contre les voitures folles © Radio France - Michel Benoit

D'autres plots jaunes et noirs, un peu plus haut, en béton également seront associés à des barrières, là où le passage des véhicules sera en partie autorisé.

Un autre type de plots, associés à une barrière, là où la circulation sera autorisée temporairement © Radio France - Michel Benoit

300 mètres de plots béton que la ville de Bourges a préféré confectionner elle-même pour des raisons d'économies notamment. Philippe mercier est adjoint au maire chargé de la sécurité : "Les acheter nous aurait coûté environ 50.000 euros, là, ça nous revient dix fois moins cher, avec une efficacité comparable". L'année dernière, les six jours de concerts avaient attiré 65.000 spectateurs payants. Si on ajoute tous les concerts gratuits, la grande scène place Séraucourt notamment, ce sont des centaines de milliers de personnes qui vont venir à Bourges.

Les installations sont en cours Place Séraucourt à Bourges, là où se situe la grande scène gratuite. © Radio France - Michel Benoit

D'autres changements interviennent également : le principal qui risque de faire râler certains berruyers, c'est un bouclage plus précoce de l'hypercentre : impossible de rouler en voiture à partir de 19H30 sur l'ensemble des axes qui seront donc fermés à la circulation. Les autres années, certaines routes restaient ouvertes jusqu'à 21H00. On ne connait pas encore les renforts policiers qui seront déployés : la préfecture doit peaufiner le dispositif vendredi. Du côté de la ville de Bourges, tous les policiers municipaux seront mobilisés : soit une trentaine de personnes qui travailleront jusqu'à 6H00 du matin... durant le printemps les bars peuvent ouvrir jusqu'à 4 heures du matin et c'est parfois à la fermeture, alcool aidant, que certaines situations peuvent dégénérer. La ville a également embauché une vingtaine de vacataires durant les six jours du festival pour renforcer la police municipale.