Des points de collectes dans les Landes pour aider l’Ukraine

Ce mercredi 2 mars, l'ONU recense déjà 836 000 Ukrainiens ayant quitté leur pays pour fuir l’invasion russe lancée la semaine dernière par Vladimir Poutine. Huit Français sur dix se disent aujourd’hui favorables à les accueillir. En attendant, plusieurs initiatives solidaires ont été lancées dans les Landes.

Points de collectes de matériel médical

Sur Twitter, de nombreux internautes se demandent où donner leurs pansements, compresses et autres kits médicaux. Aucune association landaise ne récupère directement les dons. Kevin Moncourtois, infirmier à Cassen, se propose ainsi d’être le relais dans les Landes. Il transmettra les dons à l'association Alliance Occitanie Ukraine, basée dans les Pyrénées-Orientales, qui organise régulièrement des convois humanitaires en direction des cliniques et hôpitaux ukrainiens.

Deux points de collectes :

Mairie de Cassen : 810 Rte des Chênes, 40380 Cassen. 05 58 98 92 0

Mairie de Maylis, 800 Av. de la Chalosse, 40250 Maylis 05 58 97 72 93

Point de collecte à Mont-de-Marsan

Carine Gonçalves Darengosse, habitante de Mont-de-Marsan, propose de récupérer des dons pour une association azuréenne. Un convoi humanitaire partira de Théoule-sur-Mer le 13 mars, direction l’Ukraine. Les bénévoles recherchent du matériel médical et des dons pour payer du carburant sur place. Voici le lien de la cagnotte en ligne.

Lieu de collecte : 233 boulevard Antoine Lacaze, Résidence Verdi, bâtiment A N12. Deuxième étage.

Contact : Carine au 06 84 35 68 65

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Points de collecte à Capbreton et Hossegor

Mia et Isabelle, deux Landaises, proposent de récupérer vos dons de nourriture pour bébé, vêtements chauds et produits d'hygiène. Ils seront redirigés vers deux associations à Biarritz et Bayonne, pour partir en Ukraine.

Lieux de collecte :

2 impasse Marguerite Duras 40130 Capbreton

Café Volt, 147 Av. des Charpentiers, 40150 Soorts-Hossegor

Contacts :

Isabelle : 06 20 70 98 73

Mia : 06 35 46 41 56

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Point de collecte Castets

Le magasin Intermarché de Castets organise jusqu’au jeudi 3 mars, 15 h, une collecte de produits pour l’Ukraine. Les dons peuvent être déposés à la sortie du magasin. Ils seront ensuite stockés à la mairie de Castets. Le magasin recherche des vêtements, des conserves, des gâteaux ou encore des produits de parapharmacie.