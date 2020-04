Des poireaux à ramasser gratuitement dans la Somme

Donner ses poireaux plutôt que de les détruire. C'est l'initiative d'un agriculteur de la Somme installé entre Hornoy le Bourg et Camps en Amiénois, à l'Ouest d'Amiens. Il propose à tous ceux intéressés de venir directement se servir dans son champs.

Donner plutôt que détruire ses poireaux. C'est le crédo d'un agriculteur de la Somme qui tient à rester anonyme. Installé à l'Ouest d'Amiens entre Hornoy le Bourg et Camps en Amiénois, il propose depuis ce mercredi à tous ceux qui le souhaitent de venir ramasser des poireaux dans son champs. C'est gratuit et à volonté relaie le syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Somme.

Des poireaux trop gros pour être vendus en grande distribution

Dans ce champ d'un hectare, il y a 40 à 50 tonnes de poireaux à ramasser explique Agathe, la fille de l'agriculteur qui refuse de voir tous ces légumes gaspillés et broyés. Les poireaux ne sont plus calibrés pour la grande distribution, trop gros pour se trouver en rayon. Trente à quarante pour cent de ces poireaux sont aussi montés constate la jeune fille a l’initiative de cette opération. Plutôt que tout détruire, Agathe décide donc de les donner.

Quarante à cinquante tonnes de poireaux sont à ramasser

Le panneau planté au milieu du champs invitant au ramassage gratuit et dont la photo a été relayée sur les réseaux sociaux n'est pas passé inaperçu. Des dizaines de personnes ont débarqué en botte, avec leur bêche et se sont servis en poireaux. Alain par exemple a fait la route depuis Abbeville. Il repart avec "20 à 25 kilos" de poireaux, ravi de cette opération. "Ils sont beaux en plus, je vais en faire de la soupe" imagine déjà le picard qui laisse volontiers quelques euros en échange. L'argent récolté sera reversé à la recherche contre le covid-19.

Promouvoir les produits locaux

Cette opération est aussi pour les Jeunes Agriculteurs de la Somme une opportunité pour promouvoir la vente en circuit-court. Les produits locaux font un carton pendant le confinement se félicite Natan Martin. Le président de la structure cantonale des JA d'Oisemont- Hornoy le bourg espère que cela continuera une fois le confinement levé.