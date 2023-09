"Des poireaux pour ma soupe !" : la ruée à la distribution de légumes gratuits de Limoges

Françoise est dans les starting-blocks. Un cabas dans une main, un sac dans l'autre, elle fera partie des premiers servis, et pour cause : ça fait plus de deux heures qu'elle fait la queue. La file s'étend sur tout le parvis de la Bfm, elle s'allonge même jusque dans la rue Louis Longequeue. "Je suis prête à bondir. On va sauter sur tout le monde !", plaisante Françoise. Devant elle, il y a des caisses remplies de légumes. Des patates, des salades et des courges... Et tout est gratuit.

ⓘ Publicité

Des légumes cultivés en plein centre-ville

Ce n'est pas la première fois que la Ville de Limoges organise cette opération. Depuis l'année dernière, la municipalité a remplacé les fleurs dans ses parterres par des légumes. Ceux-là viennent du potager géant, place de la Motte. Ils ont été cultivés par les jardiniers de la Ville, dans le cadre de l'événement Toques et Porcelaine du weekend dernier.

Il est midi. C'est parti. On joue des coudes, un agent de la Ville est même obligé de faire la sécurité, comme un vigile. Tout le monde en veut. "Des poireaux pour ma soupe !", hurle Françoise. A côté d'elle, Josiane fait les comptes : "des aubergines, de la salade, des courgettes, des tomates... Moi je fais de la ratatouille", dit-elle en riant.

Un remède contre l'inflation

Josiane est à la retraite. Elle touche 900 euros par mois. "On a du mal à y arriver. C'est un plus, pour pouvoir manger. Parce que c'est trop dur la vie", dit-elle. Après le loyer, les factures, il ne lui reste plus grand chose pour manger. Ces derniers mois, tout a augmenté, les légumes aussi. "Quand on nous dit que les patates qu'on va nous donner sont tordues, qu'elles n'ont pas une belle forme, on s'en fout ! Ça se mange ! C'est ça le principal. Qu'on puisse faire une bonne purée ou des frites. Avec ce qu'on a, on sera heureuses", sourit-elle.

Tout le monde a apporté son panier ou son cabas. © Radio France