Des poissons rouges en lots : polémique à la fête foraine de Reims

L'association PAZ (Paris Animaux Zoopolis) lance une alerte après avoir découvert les lots proposés par le stand de pêche aux canards de la fête foraine qui se tient actuellement à Reims, chaussée Boquaine. Il offre des poissons rouges dans des bocaux en plastique, pratique pourtant interdite par la loi depuis 2015.

"L’article L214-7 du code rural, interdit les animaux de compagnie en loterie ou la vente dans les fêtes foraines, explique Amandine Sanvisens, la cofondatrice de l'association. Or le poisson rouge est défini comme animal de compagnie par l’article L214-6 du code rural."

De minuscules aquarium sans aérateurs

"Sur le cas de Reims, poursuit Amandine Sansvisens, on voit des poissons dans de minuscules aquariums sans aucun aérateur, avec un très faible volume d'eau et donc des conditions qui ne sont pas du tout acceptables. Nous, ce que nous demandons, c'est l'application de la loi, c'est à dire évidemment le retrait des poissons."

"Ça fait 20 ans que j'offre des poissons rouges"

Mais Teddy Delahautemaison, le forain qui tient le stand de pêche aux canards, lui, ne voit pas où est le problème : "Je fais les fêtes toute l'année dans toute la France. C'est la première fois que je vois ça. Tout ça parce qu'il y a une personne qui est passée et qui a vu un poisson dans un bocal. C'est les animaux dans les cirques, c'est les poissons rouges pour les fêtes foraines... au bout d'un moment il faut arrêter ! Ça fait 20 ans que j'offre des poissons rouges. Là où je les achète, ils savent que je les achète pour mes lots pour la fête foraine. On ne me dit pas que c'est interdit."

L'association PAZ en appelle à la mairie : "Pourquoi ne pas insérer une clause dans les conventions d'occupation de la voie publique, rappelant aux forains cette loi et leur demandant de vraiment l'appliquer, sinon ils ne pourront plus venir s'installer. On se bat pour rappeler que les animaux ne sont pas des marchandises. Ce ne sont pas des jouets."

La mairie n'a, pour le moment, pas réagi.