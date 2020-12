Des policiers d'Orléans font des "non-contrôles" pour exprimer leur colère après les propos d'Emmanuel Macron

Une quinzaine de policiers d'Orléans, en tenue ou en civil, ont organisé ce lundi à Ormes une opération de "non-contrôles" d'identités. Installés sur l'un des ronds-points du Pôle 45, ils ont obligé certains automobilistes à ralentir et à baisser leurs vitres pour faire passer leur message. "Bonjour, Monsieur, ceci est un non-contrôle de police, pour vous montrer que la police n'est ni violente ni raciste." A peine le temps d'entamer une discussion et les policiers remettent au " non-contrôlé" un flyer pour expliquer leur démarche.

Les flyers distribués ce lundi aux automobilistes © Radio France - Patricia Pourrez

Emmanuel Macron nous a craché dessus

Après une première action mercredi dernier à Saran, les policiers d'Orléans se sont donc de nouveau mobilisés ce lundi avec le soutien des syndicats. "Pour nous, il est inadmissible qu'un Président de la République tienne de tels propos" explique Fabrice Arvaron, le délégué départemental d'Alliance dans le Loiret. "On est le dernier rempart de la démocratie et lui, il nous crache dessus. C'est intolérable". Aujourd'hui, les syndicats réclament des excuses ou au moins une petite explication d'Emmanuel Macron.

Je l'invite à venir patrouiller avec nous

Pour Patrick Lavainne, responsable de l'unité syndicale SGP/FO dans le Loiret, Emmanuel Macron doit descendre de sa "tour d'ivoire". "Moi, je l'invite à venir patrouiller avec nous sur le terrain et il comprendra aussi nos difficultés au quotidien". D'après les syndicats, il manque actuellement 80 à 100 policiers dans le Loiret.

Le soutien des policiers municipaux

Pour cette action ce lundi à Ormes, les policiers nationaux ont reçu le soutien du syndicat FO de la Police municipale et son secrétaire national, le sullylois Christophe Leveillé. "Nous aussi, on s'est senti visé et humilié par les propos d'Emmanuel Macron. Nous aussi, on nous demande plus de missions sur le terrain, auprès des gendarmes ou de la police nationale et les moyens ne suivent pas. On attend plus de reconnaissance sociale."

De nouvelles actions d'ici janvier ?

D'ici la fin de l'année, les policiers d'Orléans n'excluent pas de nouvelles actions vis à vis de la population. " On sent qu'on est aimé" se rassure Patrick Lavainne. "On voit des pouces en l'air, des encouragements. C'est la France silencieuse qui parle." Ce lundi à Ormes, il y avait surtout beaucoup d'automobilistes surpris par cette opération et un peu énervés aussi, par les (vrais) bouchons engendrés par ce non-contrôle de police.