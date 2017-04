Des policiers de Bordeaux vont manifester à Paris ce mercredi pour dire leur ras-le-bol

Au lendemain de l'hommage rendu au gardien de la paix tué lors de l'attentat sur les Champs-Elysées, les policiers viennent de toute la France pour manifester ce mercredi midi à Paris. A l'appel du syndicat Unité-SGP Police, ils veulent interpeller les 2 candidats du 2è tour.

A l'appel du syndicat Unité-SGP Police, les policiers viennent de toute la France pour manifester ce mercredi midi à Paris. Des policiers bordelais sont partis tôt en autocar pour se rendre dans la capitale. Le cortège partira de la place du 18 juin 1940 dans le quartier Montparnasse. Cette mobilisation était prévue de longue date, bien avant la fusillade tragique de la semaine dernière qui a coûté la vie au gardien de la paix Xavier Jugelé.

Après le mouvement national hors syndicat de la fin de l'année dernière et qui a été très suivi à Bordeaux, les problèmes demeurent notamment sur l'insuffisance de moyens, la pression grandissante et les risques de plus en plus criants sur le terrain. L'attentat du 20 avril sur les Champs-Elysées n'a fait que renforcer la colère de toute une profession. Le syndicat (2è au niveau national et bordelais derrière le syndicat Alliance) estime que des progrès ont été faits au cours du quinquennat de François Hollande, mais il faut aller encore plus loin pour améliorer le quotidien des policiers de plus en plus exposés à la violence.

Les manifestants veulent être entendus par les 2 candidats du 2è tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.