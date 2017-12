Menton, France

C'est du jamais vu dans les Alpes Maritimes. Ce mercredi matin, onze policiers aux frontières ont déposé un arrêt maladie à l'administration. "Il ne s'agit pas d'une grève mais d'un mouvement de grogne", précise Jean-Luc Chaudron, le délégué départemental du syndicat Unité-SGP-FO.

Pas de fin programmée

L'administration a remplacé ces agents par d'autres venant d'autres services. "Mais elle devra entamer des discussions sérieuses avec nous, et proposer des solutions viables" s'exclame Jean-Luc Chaudron.

A Fanghetto, les conditions de travail des policiers sont en effet plutôt compliquées (voir photos) : "Notre local c'est un container métallique prêté par les pompiers, qui sert à la base pour stocker du matériel. On en a fait un local de police non chauffé, sans eau, le groupe électrogène a été retiré. C'est inadmissible ! On nous dit "on verra dans 3 mois" mais on a besoin de solutions maintenant !" Les policiers n'ont pas prévu de fin à leur mouvement. Tout dépendra du résultat des négociations avec l'administration.

Le groupe électrogène, présent initialement, a été retiré - Jean-Luc Chaudron