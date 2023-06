Des policiers en civil et des patrouilles à cheval pour sécuriser les plages de Marseille

Selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, le dispositif présenté ce mercredi lors d'un point presse sur la plage des Catalans est inédit. "Jamais autant de moyens et de policiers n'ont été mobilisés à Marseille. Je peux vous l'assurer" assure Frédérique Camilleri, interrogée par France Bleu Provence. Il faut dire que les plages sont parfois le théâtre de nombreuses incivilités et source d'insécurité : vols, bagarres, agressions sexuelles, propos sexistes, musique, usages de drogue et d'alcool pourtant interdits sur les plages. France Bleu Provence a vérifié l'insécurité sur la plage des Catalans.

Un dispositif renforcé et des nouveautés

Le dispositif pour sécuriser le littoral marseillais mobilise "106 policiers nationaux. Ils n'étaient que 80 l'an dernier", précise Frédérique Camilleri. "C'est un effort considérable pour assurer la sécurité du nord au sud, du matin au soir depuis le 1er juin et jusqu'à fin août".

Avec deux nouveautés cette année, la police nationale assure uniquement la sécurité des plages et la prévention de la délinquance. La surveillance des eaux de baignade est désormais assurée par la Ville de Marseille sur l'ensemble des plages. Et pour la première fois à Marseille, des patrouilles se font à cheval alors que des policiers en civil complètent la présence de policiers en tenue.

"Parfois il faut être en civil, ne pas être vu pour mieux voir, explique la préfète de police. C'est l'objectif des policiers qui travaillent en civil qui vont détecter les voleurs sur les plages. Et puis il y a un dispositif très visible de policiers en tenue qui vont utiliser des modes de transports différents, soit à pied sur les rochers par exemple, soit à VTT pour aller dans les petites rues, de Malmousque par exemple, soit à cheval pour parcourir de plus grandes étendues, aller sur les plages du Prado par exemple. Tous ces modes de patrouille permettent de bien voir et d'être vu."

Vers un été apaisé ou mouvementé ?

Sur le premier week-end de juin, la préfecture de police annonce 32 interpellations et 200 verbalisations sur les plages de Marseille pour diverses infractions. Ces chiffres donnent la tendance pour un été qui s'annonce particulièrement chargé sur le littoral avec des prévisions de fréquentation à la hausse. Pour l'été 2022, déjà marqué par la présence de nombreux touristes, Frédérique Camilleri revendique une baisse de 13% de la délinquance par rapport à 2021, soit au total 730 interpellations sur les trois mois de saison estivale.

Ce dispositif de sécurité du littoral marseillais sera complété début juillet par l'arrivée de CRS à la calanque de Sormiou. Comme chaque été, ils auront la double mission d'assurer la surveillance de la baignade et la sécurité de la plage. En attendant, des policiers nationaux et municipaux assurent conjointement les patrouilles pour éviter les incivilités.