Des policiers en colère à Dives sur Mer

Des policiers se sont rassemblés ce mercredi devant le commissariat de Dives sur Mer pour exprimer leur incompréhension. Leur hiérarchie refuse de leur libérer davantage de weekend malgré une récente réforme en ce sens. Des enfants de policiers étaient présents pour "réclamer papa plus souvent".

« Policiers fatigués » ou « un weekend sur deux avec papa ». Des inscriptions affichées ce mercredi devant le commissariat de Dives sur Mer. La manifestation a rassemblée une quarantaine de personnes, des policiers parfois accompagnés pour de leurs épouses et leurs enfants. Parmi eux Laurent déçu de constater « qu’à Dives on reste sur un weekend de congé toutes les six semaines. C’est peu ! Mes enfants font du sport je voudrais les voir un peu plus souvent. Notre vie de famille elle doit compter ».

Comme ses collègues, Laurent aimerait bénéficier de la récente réforme dite du « vendredi fort ». Celle qui accorde désormais un weekend sur deux aux fonctionnaires de police. « Ils sont déçus parce que l’Administration les a fait rêver » déplore Lydia Brillant, du syndicat Alliance. « On leur a fait croire qu’ils allaient enfin pouvoir concilier leur métier de policiers, qui est difficile, avec leur vie de famille nécessaire pour se ressourcer. On doit leur changer leurs horaires et respecter ce qui a été expérimenté et validé ». Frank Nicolle, autre représentant du syndicat Alliance, précise que le commissariat de Caen est passé au nouveau format de le mois de mars « et les collègues retrouvent une vie de famille ! Et ça n’a pas de prix pour eux ! Et ça n’a aucun impact négatif sur leur activité ».

Fatigués physiquement et nerveusement

Pour l'instant il manquerait, selon Lydia Brillant, deux policiers (sur un effectif de 38) à Dives sur Mer pour appliquer le schéma d'un weekend libre sur deux. « Dur à entendre » s’irrite Virginie, épouse de l’uns des fonctionnaires. « Moi je travaille le samedi, c’est dur pour nos deux enfants qui aimeraient voir plus leur père. Sans parler de la peur avec les récents événements » Policier : une profession sous tension depuis l'instauration de l'Etat d'urgence et les menaces terroristes sur les forces de sécurité dans leur ensemble. Pour Frank Nicolle la vie de famille est leur seule soupape de décompression « regardez les chiffres sur les accidents en services, les suicides et les divorces. Chaque année ça augmente ! L’administration prend prendre tout ça en compte et appliquer partout le 'vendredi fort' ! » conclu le délégué du syndicat Alliance.