Des policiers en plus à Vernon et à Évreux à partir du mois de mai

Les policiers se remplument un peu dans l'Eure. Après l'arrivée de nouveaux fonctionnaires au commissariat de Val-de-Reuil, c'est au tour du commissariat de Vernon d'être servi. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, vient d'envoyer un courrier à son ami Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer et ancien maire et premier adjoint de Vernon pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Une bonne nouvelle pour le maire de Vernon car "les effectifs avaient baissé de plus de 10% depuis le printemps 2012" indique François Ouzilleau. Les cinq premiers policiers, sortis d'école, prendront leur fonction le 10 mai et seront affectés en priorité "à la lutte contre le trafic de drogues et de stupéfiants et à leur présence visible sur la voie publique" précise le premier magistrat.

C'est 30% d'effectifs en plus - François Ouzilleau, maire de Vernon

Ces effectifs vont permettre de soulager un peu les effectifs actuels (32 policiers en tenue, 20 policiers affectés aux plaintes et aux enquêtes et une vingtaine de personnels administratifs). "On retrouve des conditions normales" estime Johann Maugé, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP-Police, "on pourra renforcer les effectifs de police secours et recréer le GSP, le groupe de sécurité et de proximité qui avait été dissous du fait du manque d'effectifs". Il n'est d'ailleurs pas rare que des policiers d'autres commissariats (Évreux, Val-de-Reuil, Mantes-la-Jolie ou plus récemment Conflans-Sainte-Honorine) doivent venir prêter main forte à leurs collègues vernonnais en cas de coup dur.

Des renforts aussi à Évreux

Trois policiers supplémentaires seront également affectés au commissariat d'Évreux le 10 mai prochain et "ce n'est pas un luxe, c'est un besoin réel" déclare Johann Maugé :

On était tombé au plus bas à Val-de-Reuil, Évreux et Vernon - Johann Maugé, Unité SGP-Police

Selon le syndicaliste, la brigade anti-criminalité d'Évreux est sur le point de changer ses horaires "parce qu'ils ne sont pas assez nombreux", d'autant que les moyens policiers sont de plus en plus mutualisés : "Pas plus tard que la semaine dernière, la BAC d'Évreux est partie la nuit à Vernon" justifie Johann Maugé qui se félicite de ces prochains effectifs dans les deux plus grandes villes du département.