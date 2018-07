Patrouille de la Police Nationale et de l'Armée Française (policier, militaire) sur le quai de la cathédrale de La Major à Marseille

Marseille, France

Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, s'est félicité ce mercredi de l'annonce faite par le ministère de l'Intérieur : 60 policiers supplémentaires pour la ville de Marseille. Une mesure prise dans le cadre du lancement de la Police de sécurité du quotidien : ces nouveaux agents viendront renforcer les équipes de la ville entre septembre et décembre prochain, dans les 3e, 14e et 15e arrondissements, mais aussi dans le secteur de la gare Saint-Charles.

Le ministre Gérard Collomb parle aussi d'augmenter les effectifs locaux : 18% supplémentaires pour la police judiciaire, 10% de plus pour la police aux frontières et 41% supplémentaires pour la sécurité intérieure. Jean-Claude Gaudin assure aussi que le ministre lui a promis un soutien financier " à hauteur de 4 millions d'euros pour la construction du commissariat de police de la division Sud qui sera achevée à la fin de l'année, le regroupement de la Compagnie républicaine de sécurité 54 sur le site de la compagnie 55 (15 millions d'euros), ou encore la rénovation des casernes Hetzel et Donadieu pour un montant de 2 millions d'euros".

"Notre ville avait déjà engagé la modernisation de sa police municipale" assure le maire de Marseille dans un communiqué, évoquant le "doublement des agents pour devenir la plus importante de France en termes d'effectifs, déploiement de 1 500 caméras sur l'ensemble du territoire d'ici fin 2021, armement des policiers, et création d'une brigade de nuit."