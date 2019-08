Des policiers espagnols et polonais en renfort pour le championnat du monde de voltige aérienne à Châteauroux

Les policiers de Châteauroux accueillent des collègues venus d'Espagne et de Pologne pour leur prêter main-forte pendant le championnat du monde de voltige aérienne qui a lieu jusqu'au 31 août. Des renforts précieux pour les épauler, notamment auprès des spectateurs étrangers.

Châteauroux, France

Au sein des patrouilles de la police castelroussine, on peut en ce moment croiser des insignes peu habituelles : des badges espagnols et polonais. Les forces de l'ordre ont reçu du renfort de la part de leurs homologues étrangers, pour encadrer le WAC, le festival de voltige aérienne qui a débuté le 21 août, et qui se poursuit encore jusqu'au 31 août.

Prêter main-forte

Diego vient de Madrid, Vanessa de la province d'Alicante, à l'est de l'Espagne. Tous les deux ont déjà travaillé en France, pour assurer la sécurité pendant la feria de Nîmes l'année dernière. Pour Isabelle, qui vient de Pologne, c'est une première. Tous les trois vont travailler pendant plus d'une semaine aux côtés de leurs collègues français. Un atout de taille pour encadrer un événement comme le WAC, qui attire de nombreux spectateurs étrangers.