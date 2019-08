Des policiers et gendarmes corréziens en renfort au G7 de Biarritz

Plus de 13 000 policiers, militaires et gendarmes encadreront la réunion du G7 à Biarritz. Un dispositif de sécurité hors norme pour lequel la plupart des départements ont été sollicités pour envoyer des renforts. De la Corrèze notamment ce sont ainsi plus de 40 personnes qui sont mobilisées.