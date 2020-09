Des policiers ferment le commissariat de Brest pour dénoncer le sous-effectif chronique

La problématique du manque de policiers à Brest n'est pas nouvelle, mais elle a atteint un nouveau palier lundi soir. Vers 22h30, l'équipe de nuit a décidé de fermer les grilles du commissariat faute d'effectifs suffisants. Une situation inédite, qui relève d'un concours de circonstances puisque six agents ont dû être mobilisés sur des transferts de détenus à l'hôpital de Brest. Ces fonctionnaires "qui devaient être sur la voie publique à assurer police secours ne pouvaient pas faire leur travail" explique Laurent Le Roux, secrétaire national délégué d'Unité SGP Police-FO (et numéro 2 à Brest). Seuls trois collègues étaient alors disponibles pour se rendre sur le terrain.

Le manque de moyens humains ne concernait pas seulement les gardiens de la paix, puisque même la brigade anti-criminalité (BAC) s'est retrouvée avec des patrouilles de deux au lieu de trois normalement.

7 nouveaux policiers arrivent

La situation devrait s'améliorer légèrement dès ce mardi avec l'arrivée de sept nouveaux policiers mutés à Brest. Un renfort "insuffisant" pour les syndicats, qui ont calculé que 27 fonctionnaires vont partir en retraite d'ici deux ans, soit plus de 10% des effectifs.

Au delà du coup d'éclat syndical, cette fermeture de l'accueil de nuit est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les policiers, qui dénoncent depuis des années l'insuffisance des effectifs, alors que la délinquance à Brest a plutôt tendance à progresser. "Il y a réellement une urgence, estime Laurent Le Roux. Il faut donner les moyens d'assurer la sécurité car plus on laisse la situation se dégrader et plus demain on aura des difficultés. Si ça perdure, c'est la délinquance qui va gagner du terrain et on ne pourra plus intervenir."

ECOUTEZ Laurent Le Roux du syndicat Unité SGP Police-FO Copier

Une rencontre a déjà été demandée au nouveau préfet du Finistère Philippe Mahé et au nouveau directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) Thierry Courtecuisse, qui prend ses fonctions ce 1er septembre à Quimper.