La présence de policiers municipaux, dans les trois écoles qui testeront le dispositif à partir de lundi, sera quotidienne. Trois groupes scolaires ont été retenus pour l'expérimentation : une école en centre-ville, une dans les quartiers ouest, et une sur les collines.

Une expérimentation sur la base du volontariat

Les conseils d'écoles ont été consultés pour tester ce dispositif : parents d'élèves, professeurs, directeurs d'établissement. Chaque école accueillera un policier municipal "non armé", regrette Christian Estrosi, "mais c'est mieux que rien"selon le maire de Nice, "au regard de la menace terroriste qui pèse sur les enfants" dit-il. Sept réunions ont eu lieu avec les conseils d'écoles avant de lancer l'expérimentation.

130 policiers recrutés spécifiquement

Pour composer cette "brigade école", 130 policiers ont été recrutés. Le maire de Nice dit avoir reçu 900 candidatures. Les fonctionnaires retenus ont reçu une formation pour intervenir en milieu scolaire.

Concrètement, ils effectueront des inspections, des levers de doutes avant l'arrivée des enfants en classe, ils seront en lien avec le centre de supervision urbain et leurs collègues armés à l'extérieur en cas de problème. Ils pourront contrôler les entrées dans l'établissement, conseiller les directeurs en terme de procédure d'évacuation ou de confinement, de dispositions au plan Vigipirate. Ils seront aussi inviter à faire de la prévention en milieu scolaire sur divers sujets comme les dangers d'Internet, le harcèlement à l'école ou l'égalité fille-garçon ... Des missions adaptées au cas par cas en concertation avec la communauté éducative.

L'expérimentation aura lieu jusqu'en juillet et fera l'objet d'une évaluation à l'issue pour éventuellement généraliser le dispositif à la rentrée de septembre dans les 154 écoles publiques de Nice. "Si les policiers contribuent au sentiment de sécurité dans les établissements et si les écoles sont d'accord, nous généraliserons" explique le maire de Nice, et ce après l'appréciation du gouvernement, du recteur d'académie et de la communauté éducative.