Des policiers municipaux armés de pistolets à St-Eulalie d'ici la mi-janvier

Les trois policiers municipaux de la commune seront armés d'ici la mi-janvier. Le préfet a donné son autorisation et la décision a été votée en conseil municipal.

D'ici la mi-janvier, les trois policiers municipaux de Saint-Eulalie seront armés de pistolets de calibre 9 millimètres. Le préfet de la Gironde a donné son autorisation et la décision a été validée en conseil municipal à la fin du mois de décembre. Saint-Eulalie rejoint la cinquantaine de communes du département qui ont fait le choix d'armer leurs policiers municipaux. Cela représente 1/10e des communes de la Gironde.

Dans la commune de 4.600 habitants, la nouvelle est plutôt bien accueillie notamment par Jack. Selon lui, "les policiers municipaux peuvent se faire tirer comme des lapins, c'est normal qu'ils puissent se défendre", mais il reconnaît malgré tout qu'à Saint Eulalie, "c'est plus de l'incivilité que de l'insécurité". Antonio pense que cette mesure va surtout rassurer les policiers municipaux : "C'est surtout pour eux que c'est important, on ne sait jamais, s'ils doivent intervenir sur quelque chose de dangereux ils doivent pouvoir réagir". Michelle, de son côté est assez surprise. Elle trouve que sa commune est "plutôt calme" et que "si on a pris cette décision, c'est qu'il doit y avoir une raison mais de mon point de vue je ne vois pas laquelle".

Une demande des policiers municipaux

Pour le maire de Saint-Eulalie, les raisons sont multiples. Tout d'abord la sécurité fait partie de son programme et les policiers municipaux vont patrouiller plus longtemps et parfois jusqu'à 20 heures ou 22 heures au lieu de 17 heures actuellement. Selon Hubert Laporte, "il ne peut y avoir de liberté sans sécurité". Autre raison avancée, la zone commerciale Saint-Eulalie, "la plus grande de la rive droite et l'ouverture récente de la zone de loisirs, il s'y passe des choses", raconte le maire. Hubert Laporte explique que "cette décision a été le fruit d'une longue réflexion". C'était aussi "une demande des policiers municipaux, tous sont formés au maniement des armes car ils sont tous les trois réservistes de gendarmerie".

Saint-Eulalie est sur une zone de gendarmerie mais pour le maire les effectifs ne sont pas suffisants : "Il y a 21 gendarmes mais ils doivent couvrir un territoire très vaste et je ne veux pas d'une police municipale qui reste dans son bureau". Cependant, les policiers municipaux ne pourront pas porter leurs armes constamment sur eux. Le maire de Saint-Eulalie a fixé des règles : "il n'est pas question d'en faire des sherifs, ils ne pourront pas être armés à la sortie des écoles ou en commission de sécurité par exemple".

