Des policiers municipaux en formation à Vedène

Vaucluse, France

Un policier municipal à moto est-il d'abord policier ou motard ? La question paraît anodine ; elle ne pas du tout ! Car celles et ceux qui font le choix d'exercer leur métier à moto doivent apprendre à oublier leur engin afin de se concentrer sur leurs missions quotidiennes et sur les dangers qui peuvent surgir : une voiture qui freine brusquement, une portière qui s'ouvre, un gamin qui traverse la chaussé, un objet à récupérer en roulant etc.

Savoir anticiper pour travailler en sécurité

C'était tout l'intérêt de cette journée de formation et de remise à niveau organisée par le pôle sécurité routière de la Préfecture de Vaucluse. Une dizaine de policiers de Bollène, Carpentras, Orange et Cavaillon se sont entraînés lors d'épreuve de maniabilité, de freinage d'urgence ou de contournement d'obstacle. Une piqûre de rappel jugée très positive par l'ensemble des participants. Le Vaucluse compte une vingtaine de policiers municipaux à moto.

Épreuve de maniabilité... © Radio France - Daniel Morin

De contournement d'obstacle... © Radio France - Daniel Morin

Des policiers à moto venus de Bollène Cavaillon, Carpentras et Orange © Radio France - Daniel Morin