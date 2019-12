Des policiers et le Père Noël distribuent des cadeaux aux enfants malades de l'hôpital Necker

Hôpital Necker, Paris, France

Plus d'une centaine de cadeaux ont été offerts ce vendredi aux enfants hospitalisés à l'hôpital Necker de l'APHP, dans le 15è arrondissement de Paris. Ils ont été distribués par des policiers accompagnés du Père Noël. Chacun des petits patients avait droit à un jouet personnalisé de son âge.

Une opération initiée par Raid Aventure Organisation, une association de policiers

Le Père Noël, vêtu d'un faux gilet pare balles remplis de friandises était accompagné d'un policier en tenue et d'un membre de l'APHP.

Une collaboration menée pour la seconde fois grâce à l'association Raid Aventure Organisation, constituée de policiers bénévoles, répartis sur tout le territoire français, et issus de tous les services de police. Cette association existe depuis une trentaine d'année et a été fondée au départ par Bruno Pomart, un membre du Raid. Elle organise plusieurs fois dans l'année des événements de proximité auprès de tous les publics.

Les membres de cette association ont collecté des jouets depuis 2 mois, dans les magasins de jouets partenaires de l'opération. Pour cette 2è édition, l'association a récolté 3.000 jouets neufs. C'est 1.000 de plus que l'an dernier. Ils seront distribués dans plusieurs hôpitaux et orphelinats franciliens (Trousseau, SOS Village d'enfants à Plaisir, l'Armée du Salut, dans le 11è arrondissement, etc).

Une initiative inspirée de la police américaine

Cette opération, intitulée Toys for prox a commencé à germer dans la tête de Quentin Gourdin, brigadier chef en charge des violences urbaines, il y a deux ans, lors d'un échange avec des policiers américains. "Ils ont organisé des grandes collectes de dons depuis la fin de la 2de guerre mondiale", explique Quentin Gourdin. "J'ai trouvé cela tellement génial, tellement utile, que de retour en France, j'ai souhaité le mettre en place". Depuis, les policiers volontaires démarchent les magasins de jouets et les clients sur leur temps de repos.

