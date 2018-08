Marseille, France

Uniforme bleu de policier pour Florin et Daniel, respectivement inspecteur principal et sous commissaire en Roumanie, seul signe distinctif, l’écusson "Politia Romana" sur la manche. Ils sont venus prêter main forte à leurs collègues français pour lutter contre la délinquance et sécuriser les trains régionaux et les gares, des zones à forte fréquentation touristique.

de simples observateurs

Un moyen de lutter contre les vols, la mendicité et les pickpockets plus nombreux en période estivale, mais pas question pour ces policiers roumains de procéder à des interpellations, ils sont là seulement en tant qu'observateurs. "Ils permettent de faire tomber la barrière de la langue. Leur présence facilite le contact avec les ressortissants roumains et apaise les situations" précise le Commissaire divisionnaire Philippe Combaz, chef du service de l’ordre et de soutien des bouches du rhône.