Des policiers slament leur mal-être dans cette chanson écrite à Perpignan

Voilà un morceau qui devrait faire parler en pleine polémique sur la question des violences policières . Pourtant le projet et né bien avant les émeutes urbaines ou la récente controverse autour de la détention d'un policier marseillais . Initié en mai dernier par le syndicat Alliance, le "Projet 17" entend mettre en musique les souffrances et les états d'âmes des policiers dans l'exercice de leur métier. Cela donne la chanson "Toujours là", quatre minutes de tranches de vies policières, dont les paroles ont été écrites par le policier perpignanais Philippe Lavenu. "On a essayé de raconter des histoires vécues, des histoires vraies. On aborde par exemple la question du suicide ou l'intervention au Bataclan" explique l'ancien secrétaire régional d'Alliance. "Mais on termine aussi par un message d'espoir parce que, quoi qu'il arrive, on explique qu'on sera toujours là".

C'est l'épouse de Philippe Lavenue, chanteuse professionnelle qui chante le refrain de ce morceau enregistré en juin à Paris. Pour les couplets, il a fait appel à plusieurs collègues qui se sont donc essayés au slam. "C'était ce qu'on pouvait faire de mieux parce qu'on ne se voyait pas chanter" sourit le policier. "Ce n'est jamais facile d'être derrière un micro. Ils n'étaient pas programmés pour cela mais ils se sont prêtés au jeu car la cause est noble".

Avec un disque vendu 10 euros, les bénéfices du projet doivent permettre de financer des actions pour aider des policiers blessés dans l'exercice de leur métier ou les familles des agents décédés. "Ca sera peut-être pas le tube de l'été mais on espère pourquoi pas faire un petit carton. Ca sera peut-être un collector un jour !"

Projet 17 - Toujours là (Clip Officiel)