Rencontre avec des policiers fans du Tour de France

Le Tour de France s'élance ce vendredi 1er juillet de Copenhague. Pendant plus de trois semaines, 3.000 personnes vont graviter autour du peloton cycliste. Des policiers notamment sont mobilisés, pour leur plus grand plaisir. Illustration à l'école de police de Oissel.

Un maillot jaune est encadré sous verre, dans son bureau de directeur adjoint de l'école de police de Oissel. Le commissaire Christophe Urien a participé aux deux éditions précédentes du Tour de France. En tant que chef de la mission police, il était chargé de sécuriser la caravane publicitaire. "Fan de vélo depuis toujours, avoir la possibilité de travailler sur le Tour en tant que policier, c'était un vrai bonheur", explique-t-il. Mais immédiatement, il ajoute : "Il ne faut pas oublier qu'on n'y va pas pour être fan mais pour être policier. Je n'ai jamais aussi peu vu le Tour d'un point de vue sportif. La meilleure place, c'est dans son canapé devant la télévision."

Christophe Urien était sur le Tour de France l'interlocuteur privilégié de la police pour ASO, l'organisateur. Sacrée responsabilité. Comme il dit, "le Tour, c'est l'équivalent d'un Stade de France itinérant, sans filtrage de sécurité ni tickets d'entrée. Un miracle permanent se fait parce que le public répond bien aux enjeux et vient avec un bon état d'esprit." Le risque terroriste n'est pas exclu, des dispositifs de sécurité sont en place au cas où, mais le principal danger, selon lui, c'est l'accident routier, "c'est-à-dire quelqu'un du public qui vient se mettre sur la chaussée, un enfant par exemple qui a envie de ramasser un stylo ou un porte-clés au niveau de la caravane publicitaire."

Le Tour, c'est du soleil mais c'est surtout des gens qui sont heureux d'être là.

Mais avant tout, ce que le commissaire de police retient de ces deux années sur le Tour, c'est l'ambiance : "C'est une foule traversée, c'est des bravos, c'est des gens qui ont le sourire, c'est du soleil mais c'est surtout des gens qui sont heureux d'être là. Et ce bonheur là transcende. Dans mon équipe, j'avais des gens qui n'aimaient pas spécialement le vélo et ils sont revenus chamboulés en se disant 'quel engouement'!"

Cet engouement, Margaret Potier l'a vécu aussi. Brigadier chef à l'unité recrutement de l'école de police de Oissel et ancienne coureuse cycliste de haut niveau, elle a participé deux fois au Tour de France. Elle tenait le stand de la police nationale dans les villes départs. Et elle a aimé le contact, plus facile, avec la population : "On proposait de faire du menottage, de faire du tir laser, d'essayer un gilet ou un casque. C'est une richesse de rencontrer les gens dans un contexte différent. C'est festif, c'est les vacances... J'en parle encore avec beaucoup d'émotion."

Cette année, c'est un de ses collègues au recrutement, David Leconte, qui part sur le Tour. Il va promouvoir notamment le concours de gardien de la paix, ouvert jusqu'à fin juillet. La police nationale voit aussi dans cet événement populaire l'occasion de susciter des vocations : "Il faut se montrer, discuter avec les jeunes, leur expliquer ce que sont nos métiers et c'est de cette manière qu'on va les accrocher et leur donner envie de devenir policier." Devenir policier et pourquoi pas un jour revenir sur le Tour de France "de l'autre côté de la barrière", comme dit Margaret Potier.