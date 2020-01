Des pompiers ardéchois publient une photo de soutien aux Australiens touchés par les incendies

Saint-Martin-de-Valamas, France

Des Ardéchois apportent leur soutien aux Australiens ! Les incendies sont toujours particulièrement violents en Australie, avec déjà 26 morts et une surface détruite équivalente à l'Irlande. Et les pompiers Saint-Martin-de-Valamas ont publié sur les réseaux sociaux une photo d'eux avec un message à destination des Australiens : "Australia, courage, we are with you".

C'est Dominique Riou, lieutenant sapeur pompier volontaire à Saint-Martin-de-Valamas, qui a eu l'idée : "On a une amie qui est en Australie, qui nous envoie des infos catastrophiques et on s'est dit 'on ne fait rien, on est loin', explique-t-il. Alors on s'est dit 'faisons le peu qu'on puisse faire, qu'ils sachent au moins que moralement on les soutient'. L'idée, ça a été de se retrouver l'après-midi pour faire une photo. J'avais imprimé des grosses lettres, on les a posées devant nous et un collègue est monté sur le toit de la caserne pour prendre la photo."

"Là, on est à plus de 2 000 partages et plus de 45 000 personnes touchées, se réjouit-il. Et surtout, on reçoit des messages d'Australie ! Plein de 'thank you', des 'Thank you France', des petits cœurs... Donc c'est vraiment super".