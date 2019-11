Des pompiers charentais viennent en aide aux victimes du séisme en Ardèche

Des pompiers charentais sont en Ardèche pour aider leurs collègues et les habitants, après le séisme qui a touché notamment la commune du Teil le 11 novembre dernier.

Des pompiers charentais sont en Ardèche depuis dimanche dernier. Deux conseillers techniques, experts en "sauvetage-déblaiement". Ils viennent apporter leur expertise et surtout prêter main forte à leurs collègues, après le séisme qui a touché le département le 11 novembre dernier. Ces deux Charentais sont au Teil précisément, la commune qui a eu le plus de dégâts. Ils font l'inventaire des bâtiments pour savoir s'il y a un risque ou non pour les habitants. Le binôme termine sa mission ce vendredi.

Deux autres pompiers charentais viennent prendre le relais dans la foulée. Eux resteront sur place jusqu'à mardi prochain, le 26 novembre. Mission qui pourrait être prolongée.