Des pompiers d'Angers courent jusqu'en Haute-Loire, cinq ans après le suicide de Lauriane

Ils ont chaussé les baskets pour alerter sur le suicide d'une de leurs collègues. Une quarantaine de pompiers du Maine-et-Loire sont partis d'Angers mercredi matin direction Grazac, en Haute-Loire, où ils doivent arriver ce samedi. Une course de relais de plus de 500 kilomètres, jusqu'au village de Lauriane Amaglio. Cette jeune femme de 24 ans s'est suicidée le 20 avril 2016, alors qu'elle était en formation pour devenir pompier professionnel à l'école départementale du Service d'incendie et de secours (SDIS) du Maine-et-Loire.

Pour les collègues de Lauriane, c'est une série de manquements qui est à l'origine de son suicide

Depuis maintenant cinq ans, ses collègues et sa famille se mobilisent pour faire reconnaître ce suicide comme accident de service, l'équivalent de l'accident du travail dans la fonction publique. "Tout a commencé avec une blessure à la cuisse lors d'un exercice", explique Samuel Dutour, pompiers à Angers et secrétaire du CHSCT. "Si elle ne s'était pas blessée, Lauriane serait sapeur-pompier sur Angers."

Pour le pompier, c'est une série de manquements qui a conduit au suicide de la jeune femme. "Après cette blessure il n'y a eu aucune déclaration d'accident de service", poursuit Samuel Dutour. Le SDIS aurait demandé à la jeune femme de voir ça avec son médecin traitant. "Elle a ensuite été convoquée pour être licenciée", enchaîne le secrétaire du CHSCT. "Une telle décision doit passer par une commission administrative paritaire, et pour les cas les plus graves comme le licenciement, par une commission de discipline. Sauf que ça n'a pas été le cas, ils se sont réunis à trois officiers face à Lauriane. Elle leur a dit : 'Ma vie est foutue'"

"S'occuper de la plaie pour lui permettre de guérir"

Lauriane se pend a un arbre tout près de l'école départementale le lendemain. Et à la suite du drame, au sein du Sdis 49, c'est l'omerta selon Sébastien Delavoux. "Les établissements et les employeurs publics sont réputés comme bienveillants, mais on a vu une attitude de notre employeur qui n'était pas de la bienveillance", explique le pompier et secrétaire général de la CGT du SDIS du Maine-et-Loire. "Il y a du déni par rapport à ce qu'il s'est passé, on est dans : 'il ne s'est pas passé ça, elle s'est suicidée pour des raisons personnelles...', ça veut dire qu'on se met à l'abri, comme si on ne voulait pas améliorer l'organisation de notre établissement pour ne pas être confronté à nouveau à quelque chose comme ça. Sauf que ce n'est pas la solution, il faut s'occuper de plaie pour lui permettre de guérir."

Si les pompiers ont fait tout ce trajet depuis Angers, c'est pour "ramener symboliquement" Lauriane chez elle. Ses anciens collègues promettent que le combat n'est pas terminé. Ils sont actuellement en attente de deux décisions administratives du tribunal de Nantes, concernant justement la reconnaissance en accident de service mais également le refus du SDIS du Maine-et-Loire d'avoir donné son accord pour une enquête du CHSCT.