Des pompiers de Drôme et d'Ardèche manifestent à Paris pour dénoncer le manque d'effectifs

Une trentaine de sapeurs-pompiers professionnels de Drôme et d'Ardèche manifestent, ce mardi après-midi, à Paris. Ils participent à ce mouvement de grève national, à l'appel d'une intersyndicale, pour dénoncer leur souffrance au travail.

Plus de missions, moins d'effectifs

Une trentaine de sapeurs-pompiers de Drôme et d'Ardèche se sont rendus place de la République à Paris, ce mardi, pour dénoncer le manque d'effectifs. - Guillaume Anglada

Les revendications portées par sept syndicats sont nombreuses . Les sapeurs-pompiers dénoncent, avant tout, une baisse des effectifs. "Nous dépendons des conseils départementaux, les budgets sont de plus en plus restreints et de plus en plus de départs en retraite ne sont pas remplacés" explique Guillaume Anglada, responsable du Syndicat Autonome des pompiers de la Drôme, présent ce mardi à Paris. "Le besoin de secours sanitaires explose, si en même temps on perd des effectifs, on y arrivera plus !"

"Le manque d'effectifs, c'est des délais d'intervention qui s'allongent !"

"Les effectifs atteignent des seuils dangereux pour le bon fonctionnement des secours" insiste Guillaume Anglada. "Des engins partent avec des effectifs réduits, ce qui met en danger les administrés et nos pompiers" explique Olivier Paillasson, responsable CFDT des sapeurs-pompiers en Drôme-Ardèche.

Des sapeurs-pompiers "au bout du rouleau"

"Certains collègues sont très fatigués, psychologiquement au bout du rouleau" explique Olivier Paillasson qui manifeste, ce mardi, à Paris pour dénoncer cette souffrance au travail.

"Certains collègues sont au bord de la rupture, il faut qu'on soit entendu !"

Les sapeurs-pompiers professionnels dénoncent aussi un manque de reconnaissance de leur métier et des méthodes de management des équipes très dures.

