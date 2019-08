Des pompiers de Haute-Saône en renfort au sommet du G7 à Biarritz

Haute-Saône, France

Le rendez-vous a été fixé à 7 heures ce mercredi matin à la caserne des pompiers de Vesoul. Au total 6 sapeurs pompiers qui font partie du Groupe Médical du SDIS de Haute-Saône sont partis pour Biarritz.

Le SDIS 70 a été appelé en renfort sur le site du sommet du G7 qui ouvre samedi.

Les pompiers de Haute-Saône sont engagés aux côtés d'autres groupes pour appuyer les moyens du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées Atlantiques.

Pour la Zone Est il y a des renforts venus de la Meuse, du Haut-Rhin et du Bas Rhin, de Meurthe et Moselle, de la Marne et la Haute Marne, et donc de Haute-Saône.

Ces hommes constituent ainsi une réponse opérationnelle à la mesure des enjeux du sommet international du G7. Le sommet du G7 se tiendra à Biarritz du 24 au 26 août 2019.